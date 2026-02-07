Patriarhul Teoctist, omagiat la Tocileni și Stăuceni, la 111 ani de la naștere

Sâmbătă, 7 aprilie 2026, Patriarhul Teoctist a fost omagiat, la împlinirea a 111 ani de la nașterea sa, în localitatea sa natală, de o comunitate care îi poartă o veșnică recunoștință celui care a păstorit Biserica Ortodoxă Română între 1986 și 2007.

La ctitoria Patriarhului Teoctist din Parohia Victoria s-a oficiat Sfânta Liturghie iar la Casa Memorială din Tocileni s-a săvârșit slujba Parastasului de către un sobor de preoți botoșăneni.

BASILICA.RO aduce aminte dreptcredincioșilor personalitatea înaltului prelat al Bisericii Ortodoxe Române prezentând o biografie completă a acestuia.

*

Patriarhul TEOCTIST s-a născut în 7 februarie 1915 la Tocileni, județul Botoșani, și a primit la botez numele de Teodor. Era al zecelea copil al familiei Dumitru și Marghioala Arăpașu.

Astfel, era originar din ținutul care i-a dat Bisericii pe Sfinții Ioan Iacob de la Neamț, Paisie și Ilie de la Sihăstria și Dionisie de la Colciu.

În 1928, Teodor Arăpașu s-a închinoviat la Mănăstirea Vorona din județul Botoșani, iar în 1931 s-a mutat la Mănăstirea Neamț din județul Neamț.

A fost tuns în monahism la Mănăstirea Bistrița, județul Neamț, cu numele de Teoctist, în 6 august 1935.

Studii și funcții administrative

Între 1940 și 1945, a studiat la Facultatea de Teologie din București și a îndeplinit diferite funcții administrative în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În 1 martie 1945 a fost transferat la Centrul Eparhial din Iași, fiind hirotonit ieromonah în data de 25 martie 1945 și hirotesit arhimandrit în 1946.

Între anii 1945 și 1948 a fost preot slujitor, apoi Mare Eclesiarh la Catedrala Mitropolitană din Iași și Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor. În această perioadă a urmat cursurile Facultății de Litere și Filozofie din Iași.

Ierarh al Bisericii și Patriarh al României

În data de 28 februarie 1950 a fost ales în funcția de Episcop vicar patriarhal cu titulatura de Botoșăneanul.

În data de 16 septembrie 1962 a fost înscăunat Episcop al Aradului, iar în 25 februarie 1973 a devenit Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei.

În 9 octombrie 1977, a primit demnitatea de Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Sucevei. Între 1980 și 1982 a fost locțiitor de Mitropolit al Ardealului, iar după moartea Patriarhului Iustin (31 iulie 1986) a devenit locțiitor de Patriarh.

La data de 9 noiembrie 1986 a fost ales, iar la 16 noiembrie a fost înscăunat ca Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Ungrovlahiei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Om al rugăciunii

„În toată viaţa sa, Părintele Patriarh Teoctist a răspândit în jurul său lumină din lumina lui Hristos, pentru că a fost un ierarh evlavios şi harnic. A păstorit în vreme de opreliști comuniste, dar şi de libertate agitată, totdeauna într-un context misionar care a cerut multă veghe şi jertfelnicie, multă înţelepciune şi luptă duhovnicească”, remarca în 2022 Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„De aceea, experienţa rugăciunii i-a fost izvor de putere spirituală, de curaj şi înţelepciune, de bunătate şi iertare, de dialog şi cooperare atât în vreme de necaz şi suferinţă, cât şi în timp de noi speranțe și multiple împliniri.”

A relansat misiunea socială a Bisericii și ideea unei Catedrale Naționale

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel mai remarca faptul că, după căderea comunismului, Patriarhul Teoctist „a folosit libertatea pentru a urma tradiției româneşti privind prezenţa activă a Bisericii în societate”.

Patriarhul Teoctist a păstorit Biserica Ortodoxă Română în vremuri de dictatură, în care libertatea religioasă era limitată și lăcașurile de cult demolate. A avut o misiune dificilă, pe care și-a asumat-o cu tact și răbdare.

„Păstrăm mereu vie în amintirea noastră dorinţa vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist de-a începe construirea Catedralei Mântuirii Neamului”, a scris Preafericitul Părinte Patriarh Daniel tot în 2022, când s-au împlinit 15 ani de la trecerea la cele veșnice a fostului nostru patriarh.

Preafericitul Părinte Teoctist s-a mutat la Domnul în 30 iulie 2007 și este înmormântat în pronaosul Catedralei Patriarhale.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anunțat vineri că a desemnat anul viitor drept Anul comemorativ al Patriarhilor Justinian Marina (1948-1977) și Teoctist Arăpașu (1986-2007)” în Patriarhia Română.