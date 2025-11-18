Panică la o locuință din Drăgușeni, din cauza unui arzător cu butelie care a declanșat un incendiu

Marți dimineață, o femeie din Drăgușeni a trecut prin momente de panică după ce un arzător cu butelie folosit în interiorul locuinței a luat foc. În încercarea de a se salva, aceasta a aruncat recipientul aprins, iar flăcările s-au extins rapid la materialele combustibile din cameră. Alertată de pericolul propagării la întreaga locuință, formată din șase camere, femeia a sunat imediat la 112. La fața locului au intervenit prompt pompierii din cadrul Stației Săveni, cu o autospecială de stingere, sprijiniți de membrii SVSU Drăgușeni. Voluntarii au evacuat două butelii înainte de sosirea echipajelor militare, prevenind un posibil pericol de explozie.

Datorită intervenției rapide, incendiul a fost limitat, iar bunurile din celelalte cinci încăperi au fost salvate.

Recomandări ISU Botoșani pentru prevenirea unor astfel de incidente: • utilizați arzătoarele cu butelie doar în condiții de siguranță și spații bine ventilate; • verificați starea tehnică a arzătoarelor și buteliilor înainte de folosire; • nu folosiți astfel de echipamente lângă materiale combustibile; • depozitați corect buteliile, departe de surse de căldură; • dacă un arzător ia foc, nu îl aruncați! Dacă nu puteți opri gazul în siguranță, îndepărtați-vă, evacuați zona și sunați imediat la 112.

Pompierii militari rămân mobilizați 24/7 pentru gestionarea situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor.