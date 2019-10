PANDELICA RADEŞ: TIMPURI TRECUTE (XXXIII)

81. În a doua jumătate a lunii iulie 1992, când abia se stinsese conflictul armat din Transnistria, am fost anunţată prin telefon că Familia Regală a României a expediat către Basarabia ajutoare necesare foştilor combatanţi: medicamente, proteze medicale şi aparatură medicală. Ajutorul venea însoţit de un profesor vienez care era secretar-consilier al Majestăţii Sale Regele şi care ştia perfect româneşte. Transportul era asigurat de tren, iar în vagonul respectiv, la Cluj, s-a mai alăturat un activist monarhist care era numit de conducerea Societăţii „Amicii Regelui Mihai”-Arad. Poliţia însoţea şi asigura paza. La Iaşi, P.N.Ţ.c.d. trebuia să aştepte trenul, să preia marfa, s-o depoziteze, iar a doua zi, dimineaţa, să plece la Chişinău. Fiind în plin sezon de concedii, n-am găsit pe nimeni important, aşa cpă am făcut eu acest lucru: transportul şi depozitarea în siguranţă, masă şi dormit asigurat însoţitorilor, iar a doua zi, 26 iulie, să găsesc un camion care să ne transporta gratuit până la Chişinău. Le-am rezolvat pe toate, numai că la Leuşeni mi s-a comunicat că nu au formulare tip de completare, aşa că mi s-a impus să nu părăsesc cabina camionului, că este interzis. Dar Constantin Covalciuc, reprezentantul vameşilor români mi-a comunicat mai mult pe şoptite că K.G.B.-ul are formulare, minte cu scopul de a mă ţine în câmp deschis, în cabina încinsă, până mi se va face rău. Ceilalţi doi erau deasupra, în remorcă. Spre seară, tot Covalciuc a dat telefon la Spitalul Central nr. 1 din Chişinău, anunţându-i că după ora 21 vom ajunge şi noi şi să fie un medic şi administratorul spre a avea cui preda încărcătura şi să-i culce pe cei doi. Neavând somn, eu m-am dus la Statuia lui Ştefan cel Mare. Acolo am găsit un grup de protestatari ce se întorsese din Transnistria. Aceştia au vrut să intre în Chişinău prin Calea Iaşilor, dar Mircea Snegur a ridicat baricade din bucăţi mari de materiale de construcţie. Au fost opriţi şi bătuţi. Noi am intrat tot pe acolo în oraş, dar prin bariera Poltava, o intrare mai izolată, nu pe Calea Iaşilor cum ar fi fost normal. Scopul construirii şoselei prin Poltava a fost ca Rusia să poată transporta maşini grele de război spre Transnistria fără ca cineva să bănuiască ceva. Astfel că, o parte dintre aceşti protestatari după ce au trecut prin furcile caudine, au venit la Statuia lui Ştefan Vodă, şi-au marcat un teritoriu şi au declarat greva foamei. Am stat cu ei toată noaptea, care e destul de scurtă în iulie. Tot acolo am scris poezia „Doamne, ocroteşte-i pe români!”.

Şoferul s-a întors a doua zi, noi rămânând acolo, hotărând să venim înapoi cu trenul. El nu ştiuse, în ziua plecării de acasă că patronul îl va trimite la drum, aşa că luase cu el 20.000.000 de lei vechi, spre a face contract pentru nişte cumpărături. La întoarcere, găsindu-i-se aceşti bani, i-au fost confiscaţi toţi de către grănicerii moldoveni. Cei doi delegaţi însoţitori au rămas spre a preda încărcătura reprezentanţilor spitalului. La întoarcere, în tren, auvenit câţiva poliţişti care vorbeau perfect româneşte, ne-au luat paşapoartele, ne-au separat câte unu într-un compartiment, ne-au anchetat şi au „urlat” cât au putut, că de ce am ajutat noi „ticăloşii din Frontul Popular”. Ajungând în gara internaşională Nicolina, am coborât cu toţii şi, păstrându-ne paşapoartele, ne-au reţinut până spre seară.

82. În iunie 1996, după cum am mai povestit mai înainte, Regina Ana şi-a exprimat dorinţa de a vizita oraşul Iaşi. Împreună cu profesorul Mihai Dorin am întocmit programul pe care l-am trimis la Versoix spre aprobare. Am stabilit ca la Dumeşti, la familia profesorului de matematică Gh. Băjenaru să fie servită masa de prânz cu mâncare de post. S-a prezentat la mine un economist care se ocupa cu distribuirea ziarului „Monitorul de Iaşi”, dar care avea singura Grădiniţă particulară din Iaşi, undeva pe Sărărie, de care se ocupa soţia lui. Pretindeau că sunt monarhişti, dat acţiunile lor cu caracter de sabotaj au demonstrat că erau falşi. Fiind mâncare de post, s-a hotărât să fie şi o mâncărică de ciuperci de cultură Championion. Acest cetăţean i-a spus soţiei lui să nu piardă timpul să vină după ciuperci la Iaşi. Le va aduce el, asigurându-ne cî în dimineaţa respectivă, ciupercile vor ajunge la familia Băjenaru. N-au mai ajuns niciodată, astfel că a trebuit să improvizăm ceva pentru a nu rata. După prânzul de la Dumeşti, convoiul a pornit spre Săbăoani, unde preotul romano-catolic organizase o primire deosebită pentru Regină, la Primărie, unde era o mobilizare exemplară. Coloana era condusă de medicul neurochirurg Aldea Hortensiu, care ceruse să fie în fruntea coloanei, pe motiv că are o maşină mai arătoasă. Ajunşi în Săbăoani, la o intersecţie, deşi medicule era bine informat despre traseu, nu o ia spre Primărie ci spre Biserică. Mulţimea s-a rupt în două: unii fugeau spre biserică, alţii se repliau în jurul preotului , la Primărie. Cu greu a reuşit preotul să restabilească ordinea şi Regina Ana să fie primită aşa cum se cuvine.

Dar în dimineaţa zilei respective, Regina a fost în vizită la Spitalul de tip social din Sculeni, spital ce a fost construit de Regina Maria şi Regele Ferdinand. Eu am plecat în zorii zilei spre a organiza totul, căci şi aici a intervenit o diversiune. Poliţia a anunţat oamenii din sat că vizita nu va avea loc în ziua anunţată de mine şi organizată de preot cu cele necesare parastasului ce urma să-l facem la biserică, ci cu o zi mai devreme. Scopul? Oamenii să aducă la biserică cele necesare, să aştepte, să se înfurie, să consume tot ce aveam şi să plece acasă, iar a doua zi să fiu doar eu şi cu preotul. Până la urmă a ieşit cum am programat. Ulterior i-am trimis o scrisoare la Versoix , explicându-i ce s-a întâmplat, astfel că în toamnă, la Sărbătoarea Sfintei Parascheva, a venit cu maşini închiriate de către soţul unei românce căsătorită în S.U.A. (VA URMA)