PANDELICA RADEŞ: TIMPURI TRECUTE (XXXI)

76.După cum am mai povestit, în martie 1990 am înfiinţat, împreună cu prof. univ. dr. Mihai Dorin, „Mişcarea monarhistă din România”. El fiind în apogeul carierei, m-a scos în faţă pe mine, care eram pensionară, pentru a organiza pe 10 Mai, la Mănăstirea Golia din Iaşi, prima sărbătorire a acestei zile cu rezonanţă istorică. Am făcut un parastas al Regilor noştri şi al eroilor Neamului. Aşa după cum se ştie, orice parastas pentru preoţi, regi şi eroi, se face sub candelabrul din naos, care are deasupra sa cupola cu Iisus Pantocrator. Acolo, pe masă, am pus cele necesare pomenirii, dar şi tablourile mari ale Regilor şi Reginelor care au fost pe tronul României. În momentul când începuse slujba, a venit la mine un bărbat necunoscut şi m-a chemat afară. L-am rugat să aştepte până se termină slujba, dar el nimic. Trăgea de mine să vin atunci. Graba aceasta m-a făcut să gândesc la ceva: diversiune. Voia să se înscrie în Societatea Monarhistă. Când am terminat şi am ieşit, mă aştepta şi mi-a spus că este conferenţiar la Catedra de Matematică şi avea doctoratul luat înainte de 1989 când, este ştiut, că nici nu te puteai înscrie la doctorat până nu acceptai să înfăptuieşti politica P.C.R. Ulterior am aflat că soţia sa lucra în calitate de contabil la Securitate. I-am spus că nu am adeziuni la mine, aş că urma să vină la mine acasă, deoarece încă nu aveam sediu. S-a aşezat pe marginea recamierului, a pus o mapă lângă el, a luat adeziunea, chipurile pentru a o completa acasă, a ceruit postere cu Regele Mihai, spre a le împărţi, adeziuni spre completare etc. Încântat de tot ce-i dădusem, s-a grăbit să plece, dar a uitat mapa. Din curiozitate am căutat în mapă unde am găsit legitimaţii completate pentru unii membri şi ecusoane cu altă denumire decât „Mişcarea Monarhistă”. Am încremenit! Le-am pus pe toate la loc, l-am chemat să-şi ia mapa, fără să-l întreb nimic. Înfiinţase, în paralel, pe ascuns, „Mişcarea pentru Regatul României”, pentru care Regele Mihai, până a pleca în al II-lea exil, a tot cerut mereu să se autodizolve, prin unirea cu Societatea „Amicii Regelui Mihai”, de la Arad, cu care mă unisem şi eu. Aşa a făcut Cărăuşu tot timpul, ajutând la nimicirea Societăţii „Amicii Regelui Mihai” din Arad şi ajutând gruparea de la Palat ce avea în frunte pe Radu Duda, spijinit de serviciile secrete şi totul acceptat de Margareta. Şi au urmat nelegiuirile de la Palat, dar şi scoaterea din ţară atât a Regelui, cât şi a prinţului Nicolae.

77. Altă diversiune a fost cea organizată în oraşul Roman de către un oarecare Vasile, numele de familie nu-l mai reţin. Acest Vasile m-a contactat, lucru care m-a mirat, căci era de neînţeles de unde avea atâtea date despre mine şi ce făceam eu. Nu l-am luat în seamă mult timp, dar pretinzând că deja a înfiinţat filiala din Roman, că ar avea tot sprijinul Alianţei Civice unde avea un rol în conducere, că ar avea sediul filialei în aceeaşi clădire cu Alianţa Civică etc., am început să-l iau în seamă tot mai des, mai ales când îmi cerea să vin numaidecât într-o anumită zi stabilită de el, căci s-ar fi organizat un puci prin care să fie scos din orice activitate democratică. Ştiam că telefonul meu este ascultat, aşa că i-am propus că voi pleca din Iaşi la ora 8, cu trenul, urmând ca el să mă aştepte pe peronul gării din Roman, iar după rezolvarea problemei cu care pretindea Vasile că se confruntă, plecam cu trenul următor spre Bacău, căci discutasem cu nişte profesori de acolo să înfiinţeze o filială. Pentru o anumită siguranţă am schimbat planul plecării mele din Iaşi. Nu am mai plecat cu trenul de ora 8 ci cu cel de ora 5. Am ajuns la Roman unde am stat în gară până după ora 12, fiindcă Vasile era de negăsit. Având şi numărul de telefon al sorei lui Vasile, am sunat-o, aceasta spunându-mi că fratele ei este plecat cu mai multe cunoştinţe la iarbă verde şi se va întoarce seara. L-am aşteptat până seara şi i-am interzis să se mai prezinte ca reprezentant al mişcării noastre. La Bacău n-am mai ajuns niciodată. (VA URMA)