PANDELICA RADEŞ: TIMPURI TRECUTE (XXI)

49. După revenirea de la Moscova, însănătoşirea era tot mai rapidă, se instalase primăvara cu mult soare, aspecte care îmi veseleau sufletul. Pe acest fond, lăsam animăluţele să zburde în poezia mea – scriam poezie pentru copii, foarte muzicală. Într-o zi l-am auzit pe Dumitru Matcovschi, la Televiziunea din Chişinău, la sfârşitul unui interviu, că adresează un apel către scriitori: Întoarce-te, poete, la Neam şi la durere! Moaie-ţi pana în Suferinţa Neamului!”. Am tresărit, am meditat şi am renunţat la ghiduşiile animăluţelor, înregimentându-mă alăturui de cei ce scriu poezie patriotică. De atunci, poezia mea este o poezie mobilizatoare, acuzatoare şi adesea, se termină cu un mesaj mesianic. Criticii literari spun că eu „am reabilitat poezia pentru copii şi poezia patriotică pe care postmodernismul le persiflează” (Georgică Manole). Astfel că, până în momentul în care scriu aceste rânduri, am scris şapte volume: „Voie bună la cei mici”, „Lacrimă şi vers”, „Balsam pe suflet”, „Golgota Neamului românesc”, „Rime de început”, „Cântecuţ pentru micuţ”, şi „Rime şi portative”. Precizez că ultimul volum nominalizat are, în partea a II-a a sa, treizeci şi patru de cântece compuse de mine: text şi melodii. Predomină figura lui Ştefan cel Mare, bineînţeles „înzestrat” de mine cu nişte calităţi ce nu le avea, dar eu vreau ca poporul să ridice ştacheta la alegerea şefului statului până la calităţile avute, plus cele „adăugate” pentru Ştefan. Aş dori ca preşedintele ţării noastre să fie aşa cum e Ştefan Vodă în poezia mea.

Acum scriu foarte rar poezie, fiindcă vecinul de deasupra locuinţei mele, un beţiv care nu lucrează din tinereţe, noaptea, după ora 23:00, primeşte musafiri cu care face gălăgie însoţită de muzică. Din cauza nesomnului şi a lipsei de odihnă, am făcut câteva infarcturi cerebrale care mi-au afectat foarte mult mobilitatea, memoria, atenţia şi mâna dreaptă cu care, acum, scriu greu şi urât.

Recent, am fost anunţată de către preşedintele „Ligii Scriitorilor din România”, filiala Iaşi că pe data de 14 martie a. c. (2015) sunt aşteptată la şedinţa anuală, pentru a mi se înmâna „Diploma de Excelenţă” pentru literatura scrisă până acum. Recent, am publicat şi în revista „Agora literară” de la Cluj. Sunt membră a Ligii abia din decembrie anul trecu. Puteam fi de acum trei ani, când m-au contactat, dar am refuzat, spunând că mă interesează „Asociaţia Scriitorilor Bucovineni”, ei fiind mai apropiaţi de Herţa. Mi-au răspuns că nu mă pot primi, căci statutul lor preciza că trebuie să fii născut în Bucovina.

50. Întorcându-mă de la Moscova, am călătorit noaptea de 14, apoi ziua şi noaptea de 15 martie 1986, am ajuns în Gara Internaţională „Nicolina” în zorii zilei de 16 martie. Dacă am stat la spital mai mult de cinci luni, era firesc să fi avut multe capoate, lenjerie de corp, ciorapi, ştergare etc. Fiindcă se temeau să nu aduc aur, am desfăcut ciorapii, grupaţi pe perechi, şi i-am scuturat până i-am convins. Dar oare cu ce am fi putut cumpăra aur, când la plecare, în 8 octombrie 1985, la doi oameni, ne-au schimbat doar 36 de ruble? Norocul meu a fost, că ştiind ruseşte, limbă pe care o învăţasem în toate clasele elementare, în toţi anii de liceu precum şi în anul întâi de facultate la Filologie, m-am împrietenit cu o profesoară de geografie din Moscova şi cu o altă profesoară de chimie care fusese operată înaintea mea. Ele veneau mereu şi-mi aduceau acele crudităţi de care aveam nevoie, căci nu aveam voie să mănânc nimic trecut prin foc. Spitalul îmi dădea în fiecare dimineaţă: două ouă crude, un pahar de smântână, câteva mere, morcovi şi varză crude. Porţia de mâncare gătită mi-o aduceau şi o consuma soţul meu. El plecase în ziua internării mele, căci expira sejurul ca turişti, dar a trebuit să revină fiindcă spitalul nu opera nici un străin până nu venea familia să-l îngrijească. La ei, pe atunci nu exista personal de îngrijire, trebuia să-ţi cauţi o femeie din împrejurimile Moscovei care să stea cu tine, să-ţi asigure îngrijirea, normal, contra cost. Neavând alte posibilităţi, Ambasada României prin consulul Dăscălescu, pe care îl cunoşteam de la Iaşi, unde lucrase, l-a „invitat” prin Ambasadă pe soţul meu, spre a putea fi operată el devenind persoana care urma să ,mă îngrijească. Astfel că, porţia de mâncare gătită pe care mi-o aduceau, o consuma soţul. Toţi bolnavii erau străini de Moscova, astfel că însoţitorii lor, la sosire, primeau un pat pliant, lenjerie, pături, încât noaptea să stea lângă bolnav. Era şi o bucătărie mare cu o plită imensă, la curent electric trifazic, unde existau fel de fel de vase de gătit, tot ce era necesar ca familia să-i gătească bolnavului ca în ţara de origine sau după cum poftea. Întoarsă acasă, după recuperarea făcută tot acolo, mă însănătoşisem binişor, astfel că puţin câte puţin am început să ies. În vara lui 1989, deja umblam prin oraş. (VA URMA)