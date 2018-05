PANDELICA RADEŞ: TIMPURI TRECUTE (XII)

32. În tabăra de arheologie, cazarea o aveam în corturile ce erau ancorate în semicerc. În mijloc era vatra unde plantoanele – doi băieţi care se schimbau din două în două ore – trebuiau să menţină focul aprins pentru a îndepărta particulele de umiditate, dar şi animalele sălbatice. Pentru îndepărtarea şerpilor am presărat în jurul corturilor tutun rezultat din sfărâmarea ţigărilor. Plantonul îşi înceta activitatea la ora cinci dimineaţa, când băieţii trezeau grupul de fete ce era stabilit să pregătească micul dejun. Aceleaşi fete pregăteau şi suplimentul de la ora 10 şi masa de prânz. În partea a doua a zilei era pauză pe şantier, timp în care eu organizam activităţi distractive cu elevii mei şi cu cei invitaţi de la şcolile satelor din apropiere. Materialul arheologic a fost dus la Muzeul din Bacău, iar 20 de saci cu oseminte descoperite în Sanctuar, le-am trimis la Institutul de Istorie şi Arheologie din Iaşi, domnişoarei Necrasov, spre cercetare.

Altă activitate făcută în timpul celor nouă ani cât am predat în Bacău, a fost absolvirea cursurilor de cineast amator în cadrul Cineclubului „Unirea” care, la fel ca şi celelalte cinecluburi de amatori, erau sub conducerea lui Gopo şi Bob Călinescu. Aveam festivaluri anuale la care Bacăul trebuia să trimită un reprezentant coordonator peste cinci judeţe, primele cinci în ordine alfabetică. Cât am fost la Bacău, eu am fost cea trimisă la festivalurile de la Frasin (Suceava), la Bogda (Timiş), precum şi cel de la Bacău. La ultimul, am răspuns de protocol. În cadrul Clubului „Unirea” din Bacău am răspuns de scenarii. Tot aici am jucat într-un film – scurt metraj – legat de un tezaur de argint (monede), ce a fost descoperit de un tractorist în timp ce ara tarlaua. Dar, conform ideologiei vremii, scenariul trebuia adecvat astfel că tezaurul ar fi fost găsit de un pionier care, în lăcomia lui, a hotărât să păstreze o monedă pentru a-şi face bijuterii (gândul e redat prin „supraimpresiune pe ochi” când, privind moneda sustrasă, în locul ai apar bijuteria şi banii câştigaţi, prin vânzare). Filmările s-au făcut la Casa de Cultură, în biroul directorului, al cărui rol îl jucam, dar şi în Cabinetul (meu) de Istorie, pe tarla, pe stradă. Condiţia impusă mie era: aceeaşi rochie, aceeaşi coafură.

Apoi, am organizat o tabără particulară, susţinută de părinţii elevilor mei care aveau rezultate bune la învăţătură. Locul ales a fost Poiana Cheşcheşului de lângă staţiunea Slănic-Moldova. Organizarea a fost făcută după după modelul descris la şantierul arheologic. Aici, am antrenat şi alte şcoli din satele judeţului Bacău. Totul a fost minunat: peisaj relaxant, jocuri distractive, drumeţii, vizionarea de filme, acomodarea cu probleme gospodăreşti etc.

33. Nu aveam astâmpăr, căci refuzând sistematic încercarea secretarei PCR, Niţă Eleonora, de a mă înscrie în partid, trebuia să fac multe activităţi spre a nu-mi face greutăţi. Pornind de aici, dar şi pentru a potoli dorinţa mea de a face ceva nou, de a cunoaşte lucruri noi, am organizat, timp de doi ani al rând, expediţii pioniereşti cu elevii din clasele la care predam. Prima expediţie a fost în Ţara Lăpuşului, pe urmele lui Pintea haiducul, pornind din Măgoaja, unde el fusese slugă, şi până la Stăuceni unde era un festival folcloric atunci, în iulie. E vorba despre satul natal al lui Grigore Leşe, personalitate despre care atunci nu se ştia. Acolo am aflat despre el, dar nu ne-a interesat.

Echipajul era format din 14 copii bine aleşi, apoi bine instruiţi. Toţi, inclusiv eu, aveam acelaşi echipament, aveam imnul nostru, aveam două corturi – unul pentru fete şi altul pentru băieţi -, saltele pneumatice, oală, ceaun, alimente pe care le tot completam pe măsură ce le consumam, cumpărând cele necesare din satele în care ajungeam. De acolo am coborât pe Valea Izei, parcurgând tot Maramureşul, până la Borşa, considerând noi că aici se termina caracterul autentic al folclorului, limbii, obiceiurilor, mai departe începând să pătrundă civilizaţia urbană. Pe tot traseul am cules folclor local, date de istorie locală şi obiceiuri. În acelaşi timp, peste tot am filmat, am înregistrat pe magnetofon sau ne-am notat în jurnalele de bord tot ce ni se părea valoros şi interesant, am fotografiat şi am făcut diapozitive cromcolor. Am urmărit să asistăm la nunţi, înmormântări, sâmbre ale oilor etc. I-am căutat şi i-am găsit pe cântăreţii „în noduri” pe care i-am înregistrat pe bandă magnetică.