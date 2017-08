PANDELICA RADEŞ: TIMPURI TRECUTE (V)

17. În noaptea în care a mers tatăl meu ca să stabilească amănuntul despre plecare, hotărât pe la ora 11 noaptea, m-a luat şi pe mine ca s-o văd pentru ultima oară pe Rodica. Am plecat cu căruţa noastră. N-am mers pe drumul din sat deoarece, fiind pe la sfârşitul lui noiembrie, nu era zăpadă. Era îngheţat, iar zgomotele de la roţile căruţei ar fi străpuns liniştea nopţii şi s-ar fi auzit, fiindcă deja în sat începuse să apară „urechi”. Uneori, noaptea, tatăl meu ca să râdă de cei ce ne păzeau orice mişcare, lua căruţa de oişte şi o plimba prin curte. Imediat începeau să latre câinii la ieşirea spre drum. Ştiind acestea, tata a ridicat o bucată de gard dinspre livada ce dădea spre pădure, a dat-o la o parte, şi am ieşit cu căruţa în miezul nopţii către zona numită „La Curte”. Acest loc este ştiut în sat ca un loc bântuit de fantome. Bunica mi-a povestit că acolo, la Curtea boierească, odinioară s-ar fi petrecut o tragedie. Ştiam de pe când trăia ea, dar fiind moartă de ceva timp, acum uitasem de povestea locului. Ajunşi în locul pomenit, cum stăteam în spatele căruţei, am simţit că cineva mi s-a aşezat în spate, după gât, şi n-am mai putut să fac nicio mişcare. Nici să vorbesc n-am mai putut. Am traversat zona vechiului cimitir, acum devenit ogor, am trecut pe lângă cele trei fântâni şi abia acum senzaţia aceea a dispărut.

18. O astfel de experienţă am mai avut-o peste ani, fiind destul de mare. Era în preajma Sfintelor Paşti şi am hotărât să mă duc la denia din Joia Mare. Slujba s-a terminat târziu, nu era nimeni de pe strada mea, aşa că, bărbătoasă cum păream a fi, am pornit spre casă gândind că nu se va întâmpla nimic. Dar s-a întâmplat! Când am ajuns pe uliţa ce ducea la casa noastră, trebuia să trec de-a lungul grădinii Limoniţei, stăpâna acelui loc, despre care toată lumea spunea că e bântuit de cineva care te însoţeşte foşnind printre frunzele de bostani pe care le semăna an de an. „Persoana” nevăzută păşea pe lângă tine şi adesea plângea. Eu nu credeam şi, chiar de multă vreme, uitasem de aceste poveşti, fiind plecată din sat. Însă imediat ce am intrat pe uliţă, „cineva” a apărut lângă mine, m-a însoţit pe uliţă până acasă. Eu nu mai puteam întoarce capul să văd cine este, acel „cineva” însoţindu-mă şi în fundacul ce era în continuarea uliţei şi care se termina în ograda noastră. Mai este un loc bântuit în sat la noi: La Plopi. Aşa se cheamă fiindcă acolo este un grup mic de plopi prin care se termină pădurea satului înspre Borolea Veche, mai sus de conacul boierului Ghiţă Grosu. Pe acolo, tatăl meu trecea de două ori pe zi în drumul său spre locul de muncă. Nu se poate spune că nu cunoştea perfect locul şi acea cărare care traversa în diagonală pâlcul de plopi. Într-o seară, întârziind mai mult la lucru, la întoarcere, ajuns la locul „la Plopi”, i-a ieşit în cale un om călare pe un cal alb şi l-a tot hăituit o noapte întreagă , în fapt el învârtindu-se în acel loc în care nu erau decât câţiva plopi între care dacă intrai, deja vedeai ieşirea.

19. Familia Scorţaru, trăitoare în satul meu, era o familie de evrei. Avea cinci copii: patru băieţi şi o fată pe care o chema Etica. Aveau prăvălie de unde puteai lua orice pe datorie, urmând să plăteşti când puteai. În prăvălie vindea Tabla, stăpâna casei. El, al cărui nume nu mi-l mai amintesc, era mereu pe drumuri, probabil făcea aprovizionarea. Trăiau exact ca orice român: şi-au făcut casă mare, la drum, aveau vaci pe care le păşteau copiii împreună cu ceilalţi copii ai satului, singuri îşi rezolvau problemele gospodăriei. Plăteau doar la muncile câmpului. Copiii lor învăţau la şcoală împreună cu noi, ne jucam împreună, erau, cum s-ar zice, nişte evrei românizaţi. Dar au venit la putere legionarii, i-au ridicat şi i-au deportat, precum procedase cu toţi evreii. Îmi amintesc jalea ce cuprinsese întreg satul. Bocea lumea după ei ca după mort. Dar i-au dus…Târziu, când au început să se întoarcă deportaţii, cei care mai rămăseseră în viaţă, s-a întors doar băiatul cel mic, Zalman. Doamne, ce bucurie şi mirare a mai fost în sat când a ajuns, el, în Borolea. I-au ieşit oamenii în cale cu mâncare, căci era flămând şi desculţ şi avea picioarele umflate de atâta drum parcurs pe jos. A tras la o casă mai izolată din sat. Acolo s-a strâns lumea, alergând şi plângând. După ce şi-a mai revenit, Zalman a plecat la Săveni, căci casa lor fusese confiscată de stat şi transformată, între timp, în dispensar.

După un timp, s-a întors şi s-a stabilit în sat fratele mai mare al lui Zalman, Herşcu. Acesta şi-a cumpărat o casă ce se afla la răscruce de drumuri, imediat după intrarea în sat. Era căsătorit cu Jeni. Avea şi copii. Acolo a deschis o prăvălie şi un fel de bufet pentru băuturi. A stat câţiva ani buni, perioadă în care i s-a mărit şi familia, venind pe lume alţi copii. La un moment dat au plecat definitiv. (VA URMA)