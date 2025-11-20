Ordonanță de reținere pentru un tânăr din comuna George Enescu, pentru violență în familie

La data de 19 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 25 de ani, din comuna George Enescu, cercetat sub aspectul comiterii a două infracțiuni de violență în familie.

În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că acesta, la data de 18 noiembrie 2025, în timp ce se afla la domiciliul comun, alături de concubina sa și copilul de 3 luni, pe fondul unor neînțelegeri în familie, le-ar fi agresat fizic pe cele două, provocându-le leziuni care au necesitat îngrijiri medicale.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Botoșani, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat în fața instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive.