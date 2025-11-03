Ordin de protecție față de un tânăr agresiv la adresa concubinei

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordin de protecție provizorie față de un tânăr, de 29 de ani, din municipiul Botoșani, care la data de 2 noiembrie 2025, în timp ce se afla cu concubina sa, pe o stradă din aceeași localitate, ar fi provocat scandal și i-ar fi adresat acesteia injurii, cuvinte jignitoare și amenințări cu acte de violență.

Ordinul de protecție a fost emis pe o perioadă de 5 zile, iar tânărul are obligația de a păstra o distanța față de victimă. În situația în care nu sunt respectate aceste obligații, se vor demara cercetări pentru infracțiunea de încălcare a ordinului de protecție, iar față de acesta poate fi dispusă o măsură privativă de libertate.