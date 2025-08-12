Ordin de protecție emis de către polițiști pentru violență în familie

La data de 11 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordin de protecție provizoriu față de un bărbat, de 67 de ani, din municipiul Botoșani, pentru faptul că, ar fi agresat-o fizic pe soția sa. Din verificări, a reieșit faptul că, în timp ce se aflau la locuința comună pe fondul unor neînțelegeri, bărbatul a fi agresat-o fizic și i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență. Ordinul de protecție a fost emis pe o perioadă de 5 zile, iar bărbatul are obligația de a păstra o distanța față de victimă. În situația în care nu sunt respectate aceste obligații, se vor demara cercetări pentru infracțiunea de încălcare a ordinului de protecție, iar față de tânăr poate fi dispusă o măsură privativă de libertate. Totodată, bărbatului i-a fost montat un dispozitiv electronic de supraveghere. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie, urmând ca în funcție de rezultate să fie dispuse măsuri legale.