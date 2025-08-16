sâmbătă 16 august, 2025
Ordin de protecție emis de către polițiști pentru provocare de scandal

Ordin de protecție emis de către polițiști pentru provocare de scandal

La data de 15 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani  au emis ordin de protecție provizoriu față de un bărbat, de 75 de ani, din municipiul Botoșani, pentru faptul că, s-a prezentat la locuința concubinei sale și a provocat scandal. În urma completării formularului de evaluare a riscului a reieșit faptul că există risc iminent și a fost emis ordin de protecție provizoriu cu monitorizare electronică. Ordinul de protecție a fost emis pe o perioadă de 5 zile, iar bărbatul are obligația de a păstra o distanța față de victimă. În situația în care nu sunt respectate aceste obligații, se vor demara cercetări pentru infracțiunea de încălcare a ordinului de protecție, iar față de acesta poate fi dispusă o măsură privativă de libertate.

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus