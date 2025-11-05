Octogenară rănită în urma unei explozii produse din cauza acumulării de gaz metan

O femeie de 84 de ani a fost rănită în urma unei explozii produse, în această dimineață, în locuința sa. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești, echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Răuseni și o ambulanță SAJ.
Explozia nu a fost urmată de incendiu, însă casa a suferit ușoare avarii (geamuri sparte și o ușă deteriorată).
Femeia a fost găsită conștientă, cu arsuri la nivelul feței și mâinilor, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Cauza probabilă: acumulări de gaz butan.
Recomandări preventive ISU Botoșani
Pentru a evita tragedii provocate de acumulări de gaze:
nu folosiţi butelii fără regulator de presiune sau cu garnituri/furtunuri deteriorate.
dacă simțiți miros de gaz, opriți imediat alimentarea, aerisiți încăperea și nu folosiți foc deschis sau aparate electrice.
verificați etanșeitatea cu apă și săpun, nu cu flacără!
umpleți buteliile doar în centre autorizate și nu la stațiile GPL auto.
folosiți doar butelii cumpărate din unități specializate.
Prevenția salvează vieți!