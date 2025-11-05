Octogenară rănită în urma unei explozii produse din cauza acumulării de gaz metan

O femeie de 84 de ani a fost rănită în urma unei explozii produse, în această dimineață, în locuința sa. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești, echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Răuseni și o ambulanță SAJ.