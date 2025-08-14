Octogenară amendată cu 1000 lei pentru rele tratamente aplicate unui câine

În urma unor imagini apărute în spațiul public, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au demarat verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au petrecut faptele și natura acestora, urmând ca în funcție de rezultate să fie dispuse măsuri. În urma verificărilor efectuate de polițiști a fost identificată femeia din imagini, în vârstă de 84 de ani, din comuna/sat Albești.

De asemenea a fost examinat animalul, ocazie cu care nu au fost identificate leziuni pe corpul acestuia, suferințele fizice provocate fiind de moment.

Exemplarul canin a fost preluat și încredințat unei asociații pentru protecția animalelor, în vederea asigurării conditiilor necesare și identificării unui adoptator.

De asemenea, a fost efectuat un control la U.A.T Albești, constatandu-se că la nivel local există înființat Serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân și incheiat contract de prestari servicii pentru realizarea activităților necesare.

Femeia a fost sancționată contravențional cu amendă pentru provocarea de suferințe fizice nejustificate, conform ART.19 alin (1) din O.U.G nr 55/2002, în valoare de 1000 lei.