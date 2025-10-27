O tânără a acroșat motocicleta din dotarea poliției

Astăzi, în jurul orei 15:30, pe strada Marchian, din municipiul Botoșani, s-a produs un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, în care a fost implicată motocicleta din dotarea Biroului Rutier.

Din primele verificări a reieșit faptul că o tânără de 26 de ani, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada Marchian, la schimbarea benzii de circulație ar fi acroșat motocicleta din dotarea Poliției.

În urma impactului au rezultat doar pagube materiale, fără victime omenești.

Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Conducătoarea auto va fi sancționată contravențional pentru utilizarea telefonului mobil fără dispozitivul “mâini libere” și pentru neasigurarea la schimbarea benzii de circulație cu amendă în valoare de 1620 lei.

De asemenea, i se va suspenda exercitarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.