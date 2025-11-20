O saună cuprinsă de flăcări a ars în totalitate

O saună recent construită, aflată pe strada Ludovic Daus, a fost cuprinsă de flăcări, în această dimineață. Proprietarul a fost cel care a observat incendiul și a sunat imediat la 112.

Pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani au ajuns rapid la fața locului cu două autospeciale și au găsit anexa din lemn arzând în totalitate. Intervenția promptă a făcut ca focul să nu se extindă la casă.