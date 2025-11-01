O persoană fără adăpost și-a improvizat un loc pentru dormit în clădirea dezafectată a fostului sediu SOMAX TV

COMUNICAT

În noaptea de 30 noiembrie a.c., în jurul orei 23:00, efectuând serviciul de patrulare pedestră pe strada Ion Pillat nr. 9, polițiștii locali, au depistat o persoană fără adăpost care și-a improvizat un

loc pentru dormit în clădirea dezafectată a fostului sediu SOMAX TV. Deoarece aceasta prezenta semne de hipotermie, polițiștii locali au solicitat sprijinul unui echipaj al Serviciului Județean de

Ambulanță în vederea evaluării stării de sănătate și acordării de îngrijiri medicale, care a decis să îl transporte la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Mavromati Botoșani.

Având în vedere că, locația unde a fost depistat numitul M.C., prezintă un pericol social,1 deoarece la fața locului sunt depozitate deșeuri menajere, îmbrăcăminte uzată, saltele, plăpumi,etc,

iar din declarațiile cetățenilor care locuiesc în zonă, aceste persoane fără adăpost folosesc focul deschis pentru prepararea hranei dar și pentru a se încălzi, instituția Poliției Locale a municipiului

Botoșani va efectua demersuri în vederea identificării proprietarului imobilului, pentru luarea măsurilor legale care se impun.