O persoană de sex feminin a tulburat liniștea publică pe Aleea Nucului

In data de 05.09.2025, în jurul orelor 13:10, ca urmare a unei sesizări telefonice cu privire la tulburarea liniștii publice, de către o persoană de sex feminin care țipa, o patrulă s-a deplasat pe

Aleea Nucului nr. 8. La fața locului polițiștii locali au identificat femeia, beneficiară a serviciilor Centrului de Noapte, care își manifesta prin țipete și expresii jignitoare nemulțumirea față de

personalul centrului, care nu i-a permis accesul în incinta sediului, deoarece era sub influența băuturilor alcoolice. Întrucât persoana a refuzat să se legitimeze și să ofere informații pentru a fi

identificată, polițiștii locali au condus-o la sediul instituției, i-au stabilit identitatea și au sancționat-o contravențional conform prevederilor Legii nr. 61/1991.