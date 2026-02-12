O nouă acțiune a polițiștilor, pentru siguranța elevilor

La data de 11 februarie 2026, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, Serviciului Criminalistic – Compartimentul Canin, polițiști de prevenire și jandarmi au organizat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și prevenirea incidentelor în proximitatea unităților de învățământ din municipiul Botoșani. Au fost vizate zonele din apropierea a patru unități de învățământ prilej cu care au fost verificate 21 de localuri publice din această arie, iar administratorii acestora au fost instruiți cu privire la obligațiile pe care le au. De asemenea, au fost supravegheate arterele rutiere adiacente școlilor, pentru siguranța traficului rutier și a elevilor, participanți la trafic.

Pe parcursul desfășurării activităților, doi elevi au fost depistați absentând de la orele de curs. Au fost informați reprezentanții unităților școlare de care aparțineau. Astfel de activități vor continua pe perioada întregului an școlar pentru siguranța elevilor și pentru buna desfășurare a procesului educațional.