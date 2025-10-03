O mașină a lovit un cap de pod și a rup un stâlp de electricitate la Buda-Coșula

Un bărbat în vârstă de 46 de ani, a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea a lovit un cap de pod, apoi a rupt un stâlp de electricitate. Accidentul a avut loc astăzi, în localitatea Buda, comuna Coșula.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, dar și echipajul de Terapie Intensiva Mobilă SMURD.