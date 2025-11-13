O lebădă care a “aterizat” forțat în curtea unui cetățean din comuna Păltiniș a fost preluată de Garda de Mediu

Reprezentanții SVSU Păltiniș au solicitat comisarilor din cadrul Garda de Mediu Botoșani să preia o lebădă care a “aterizat” forțat în curtea unui cetățean din comuna Păltiniș.
Exemplarul de lebădă (Cygnus olor) a fost preluat și încredințat în custodie provizorie, până la atingerea stării fiziologice normale, cabinetului veterinar Trio.vet coordonat de dl dr. Daniel Bejinariu și dl. dr Dănuț Bratu.
Starea de sănătate a lebedei a fost evaluată; leziune nervoasă (radială și ulnara) la aripa stângă, leziuni minore la nivelul pielii sub aripa stângă și picior stâng ,cel mai probabil cauzate prin arsura (electrocutare-atingere firelor de curent electric).
Se pare că exemplarul nostru, mascul de altfel, nu ținea la dietă….depășind 15 kg, iar deschiderea aripilor și lungimea gâtului este impresionantă. Este cel mai mare exemplar de lebădă, accidentat, pentru care se depun eforturi pentru a atinge starea fiziologică normală.
După însănătoșire lebăda va fi eliberată în habitatul natural sau încredințată unei asociații care se ocupă cu îngrijirea păsărilor migratoare sau unei alte entități specializate în protejarea animalelor și păsărilor.
Orice persoana fizică sau reprezentantul unei persoane juridice care deţine accidental exemplare de faună sălbatică sau cadavre ale acestora are obligaţia să le declare la comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu şi să semneze declaraţia privind capturarea/uciderea accidentală a unei specii de păsări sau a unei specii strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007.
Nedeclararea constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice.