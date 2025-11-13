O lebădă care a “aterizat” forțat în curtea unui cetățean din comuna Păltiniș a fost preluată de Garda de Mediu

Reprezentanții SVSU Păltiniș au solicitat comisarilor din cadrulsă preia o lebădă care a “aterizat” forțat în curtea unui cetățean din comuna Păltiniș.

Exemplarul de lebădă (Cygnus olor) a fost preluat și încredințat în custodie provizorie, până la atingerea stării fiziologice normale, cabinetului veterinar Trio.vet coordonat de dl dr. Daniel Bejinariu și dl. dr Dănuț Bratu.

Starea de sănătate a lebedei a fost evaluată; leziune nervoasă (radială și ulnara) la aripa stângă, leziuni minore la nivelul pielii sub aripa stângă și picior stâng ,cel mai probabil cauzate prin arsura (electrocutare-atingere firelor de curent electric).

Se pare că exemplarul nostru, mascul de altfel, nu ținea la dietă….depășind 15 kg, iar deschiderea aripilor și lungimea gâtului este impresionantă. Este cel mai mare exemplar de lebădă, accidentat, pentru care se depun eforturi pentru a atinge starea fiziologică normală.