O femeie fără adăpost, salvată de jandarmi

NU MAI POT DE FRIG!

Acestea au fost singurele cuvinte pe care o femeie, aflată în pragul înghețului, le-a putut spune jandarmilor.

Luni, 12 ianuarie, în jurul orei 23.30, un echipaj de jandarmerie a observat, pe Bulevardul George Enescu din municipiul Botoșani, o femeie întinsă pe trotuar.

Jandarmii au solicitat sprijinul unei ambulanțe pentru acordarea de îngrijiri medicale, având în vedere și temperatura scăzută, care creștea riscul instalării în scurt timp a hipotermiei.

Femeia, cunoscută ca persoană fără adăpost, a fost preluată de ambulanță și transportată la Unitatea de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Mavromati, iar ulterior a fost internată la Secția de Psihiatrie pentru îngrijirile de specialitate.

Jandarmii botoșăneni vor acorda în continuare atenție persoanelor vulnerabile, în contextul temperaturilor scăzute prognozate în această perioadă, în vederea prevenirii unor posibile cazuri medicale grave, care le-ar putea pune în pericol viața.