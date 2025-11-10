O femeie care conducea fără drept a fost scoasă din trafic de polițiști

La data de 9 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au oprit pentru control, pe drumul comunal DC 51, în comuna Cristești, un autoturism condus de o femeie, de 40 de ani, din comuna Cristești. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că aceasta avea dreptul de a conduce autoturisme retras din luna aprilie a.c.. pe motive medicale. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere fără permis.