Deși face parte din tânăra generație de interpreți ai muzicii populare, Iustina Irimia, o fată din Flămânzii Botoșanilor, sărbătorește anul acesta 25 de ani de carieră, într-un spectacol de folclor organizat în data de 2 octombrie 2025, începând cu ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoșani.

Chiar dacă aptitudinile artistice i-au fost descoperite cu mult timp înainte, numărătoarea anilor de cântec au început pentru Iustina odată cu Premiul de Debut obținut în data de 26 mai 2000, la Festivalul „Satule, mândră grădină” de la Bucecea, Botoșani.

De atunci, a fost membră a Ansamblului „Datina” al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, fiind descoperită de violonistul Constantin Lupu, a colaborat și realizat primele înregistrări audio cu Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”, dirijată atunci de maestrul Ioan Cobâlă, a fost membră a Ansamblului „Trei Generații” din Flămânzi, coordonat de domnul Mihai Atodiresei, a Grupului Vocal „Steluța”, având-o îndrumător pe regretata Mariana Honceru, iar în anii facultății a colaborat cu Ansamblul Studențesc „Doina Carpaților” din Iași, condus de dirijorul Marinică Botea.

În perioada de festivaluri-concurs a obținut Premiul I la concursul „Moștenitorii”, din cadrul emisiunii „Tezaur Folcloric” – Flămânzi (2006), Premiul al II-lea la concursul „Dor de cântec românesc” – Cumpăna, Constanța (2003), Premiul al II-lea la concursul „Rapsodia Românească” – FavoritTV (2005), Premiul al III-lea la concursul „În grădina cu flori multe” – Cernăuți, 2007, Premiul I la concursul „Dorule, floare de rouă” – Botoșani (2007), Premiul de Popularitate „Eu mi-ss mândră-n sat” – Antena 1 (2008), Cerbul de Aur – Brașov (2008), Premiul I la concursul „Mina Pâslaru”, Sadova (2009), Premiul I la concursul „Din bătrâni, din oameni buni”, Iași (2010), Premiul de Popularitate la Festivalul „Strugurele de Aur” – Alba Iulia (2010), Premiul I la Festivalul „Satule, mândră grădină”, Bucecea (2011).

În anul 2016 lansează primul album discografic – „Cin te-o lăsat, dor, pe lume?”, imprimat alături de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”, având 14 cântece semnate de Constantin Lupu, Ioan Cobâlă și Ciprian Potoroacă.

În anul 2017 pune bazele unui proiect de renume alături de colegele ei de cântec și începe astfel frumoasa poveste a Fetelor din Botoșani, alături de care trăiește deplin succesul artistic, reprezentând județul Botoșani peste tot în țară și în lume (Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Irlanda, Italia, Spania, Belgia, Ucraina, Moldova), susținând nenumărate spectacole pe cele mai importante scene ale muzicii tradiționale, acompaniate de marile orchestre de muzică populară ale arealului românesc, lansând albumul „Hai la Botoșani” (în 2018), câștigând în anul Centenarului Trofeul „Potcoava de Aur” și organizând trei ediții reușite ale spectacolului folcloric „Hai la Botoșani”.

În anul pandemic 2020 lansează al doilea album personal de muzică populară, intitulat „O fată din Botoșani”, care cuprinde 14 cântece semnate de Doru Crâșmăreanu și Răzvan Mitoceanu.

În anul 2021 primește titlul de Cetățean de Onoare al Orașului Flămânzi.

În 2022 lansează albumul de pricesne – „Urcuș spre Înviere”, iar în anul 2023 lansează albumul de colinde „Vine Crăciunul cel Sânt”, în cadrul primului ei spectacol individual.

Iustina Irimia este absolventa colegiului Național „Mihai Eminescu” din Botoșani (profil matematică-informatică), a Școlii Populare de Arte „George Enescu” din Botoșani (profil canto popular), a Facultății de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, licență și master, a fost profesor de limba și literatura română timp de 7 ani, iar din 2019 este angajata Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, momentan fiind managerul instituției.

Din anul 2013 este căsătorită cu preotul militar Teodor Cenușă, iar din anul 2019 sunt părinții unei fetițe.

Așadar, în data de 2 octombrie 2025, când în calendarul ortodox sunt sărbătoriți Sfinții Mucenici Ciprian și Iustina, fata din Flămânzi, Botoșani, vă invită să celebrăm folclorul românesc într-un spectacol în care îi vor fi alături: Veta Biriș, Cornelia și Lupu Rednic, Niculina Stoican, Paula Hriscu, Angelica Flutur, Oana Bozga Pintea, Fetele din Botoșani (Simona Mazăre și Lorena Dupu), Maria Luiza Mih, Gabriel Nebunu, Tinerii din Țara de Sus (Elisabeta Șeremet, Teodor Gireadă, Teodora Grumeza, Codruț Știrbu, Denisia Sănduleac), Corul Militar „Răzeșii” al Batalionului 335 „Alexandru cel Bun” Botoșani, Sing 4 Botoșani (Gelu Graur, Oana Tăbultoc, Virgil Prispian) și Ansamblul Folcloric „Mărgineanca”, coordonat de Valentin Rău. Spectacolul va fi acompaniat de Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor – Ioan Cobâlă”, dirijor Ion Oloieru, și va fi prezentat de Laura Lucescu.

Mai sunt câteva bilete care pot fi achiziționate fizic de la Casa Sindicatelor Botoșani (etaj 2, camera 15) sau online pe www.spectacoleiasi.ro/spectacole-iasi/iustina-irimia-o-fata-din-botosani

Cu 25 de ani de activitate și peste 70 de cântece în repertoriu, Iustina Irimia este un suflet iubitor de frumos, de bine și de adevăr care militează, prin ceea ce este și ceea ce face, pentru valorile culturii tradiționale românești.