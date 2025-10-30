joi 30 octombrie, 2025
O casă din localitatea Cătămărăști Deal a fost la un pas de incendiu

O casă din localitatea Cătămărăști Deal a fost la un pas de incendiu

Seara trecută,  flăcările au izbucnit în jurul coșului de fum la o casă din localitatea Cătămărăști Deal. Intervenția rapidă a pompierilor militari de la Detașamentul Botoșani a împiedicat extinderea focului și producerea unor pagube materiale importante.  Cauza probabilă: coș de fum neizolat termic față de materialele combustibile.
Pentru a evita astfel de situații, ISU Botoșani recomandă:
✅ Curățați periodic coșurile de fum, pentru a elimina depunerile de funingine.
✅ Verificați dacă nu există fisuri care pot permite scânteilor să aprindă acoperișul sau planșeul.
✅ Tencuiți și văruiți partea din pod a coșului pentru a depista rapid eventualele deteriorări.
✅ Lăsați spațiu între zidăria coșului și elementele combustibile ale planșeului.
✅ Respectați distanța dintre coș și structurile din lemn ale acoperișului.
Prevenirea este cea mai sigură formă de protecție!

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus