O casă din localitatea Cătămărăști Deal a fost la un pas de incendiu

Seara trecută, flăcările au izbucnit în jurul coșului de fum la o casă din localitatea Cătămărăști Deal. Intervenția rapidă a pompierilor militari de la Detașamentul Botoșani a împiedicat extinderea focului și producerea unor pagube materiale importante. Cauza probabilă: coș de fum neizolat termic față de materialele combustibile.