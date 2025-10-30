O casă din localitatea Cătămărăști Deal a fost la un pas de incendiu

Seara trecută, flăcările au izbucnit în jurul coșului de fum la o casă din localitatea Cătămărăști Deal. Intervenția rapidă a pompierilor militari de la Detașamentul Botoșani a împiedicat extinderea focului și producerea unor pagube materiale importante. Cauza probabilă: coș de fum neizolat termic față de materialele combustibile.
Pentru a evita astfel de situații, ISU Botoșani recomandă:
Curățați periodic coșurile de fum, pentru a elimina depunerile de funingine.
Verificați dacă nu există fisuri care pot permite scânteilor să aprindă acoperișul sau planșeul.
Tencuiți și văruiți partea din pod a coșului pentru a depista rapid eventualele deteriorări.
Lăsați spațiu între zidăria coșului și elementele combustibile ale planșeului.
Respectați distanța dintre coș și structurile din lemn ale acoperișului.
Prevenirea este cea mai sigură formă de protecție!