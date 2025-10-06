Neatenția i-a adus unui tânăr un dosar penal la doar 19 ani

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Românești au depistat în trafic un autoturism care nu avea drept de circulaţie pe drumurile publice din România.

În data de 04 octombrie a.c., în jurul orei 18.45, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice de supraveghere în zona de competenţă, un echipaj al poliţiei de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Românești–ITPF Iași, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe raza localității Santa Mare, a oprit pentru control un autoturism, înmatriculat în Germania, condus de către un cetățean român, în vârstă de 19 ani.

Cu ocazia efectuării controlului, colegii noştri au constatat că autoturismul are atribuite numere de înmatriculare provizorii, cu valabilitate până la data de 02.10.2025.

Cu privire la cele constatate, persoana în cauză a declarat că în momentul achiziționării autoturismului a reținut faptul că numerele provizorii expiră pe data de 05 octombrie 2025, motiv pentru care era convins că are dreptul de a circula cu autoturismul.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulaţie în România, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.