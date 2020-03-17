Muzeul Judeţean Botoşani prezintă, începând din 17 martie 2020, în spațiul Galeriilor de Artă ,,Ștefan Luchianˮ Botoșani, expoziția Artiști botoșăneni de ieri… de azi ….

Pe simeze vor fi expuse lucrări de pictură, grafică și sculptură, semnate de artiși botoșăneni din diverse generații, autori mai mult sau mai puțin cunoscuți publicului iubitor de artă: DĂNUȚ ACONSTANTINESEI,PETRE ACHIȚENIE, DUMITRU AGAVRILOAIE, MARCEL ALEXA, CĂLIN ALUPI, VIOREL AMARIEI, AURELIAN ANTAL, AUREL AZAMFIREI, SILVIU BABII, OCTAV BĂNCILĂ, DUMITRU BÂȘCU, MIHAI BEJENARU, CRISTIAN BÎRZOIEȘ, MARCEL CHIȚAC, CĂTĂLINA CIUBOTARU, ADRIAN CIURARU, ROBERT COBUZ, NICOLAE CORNEA, RADU COTIȘEL, CONSTANTIN CUREA, CONSTANTIN DOROFTEI, CORNELIU DUMITRIU, VICTOR FOCA, GENOVEVA GORDAȘ, VALERIU GORGAN, FLORIN GROSU, TALIDA GRUNZAC, PETRU HÂRTOPEANU, ALEXANDRU HRENIUC, ANGELA HRENIUC, VICTOR HRENIUC, GHEORGHE HUIVAN, ADRIANA JURMA, ANCA LARIONESEI, ORTANSA ELENA LUCA, ȘTEFAN LUCHIAN, VASILE MĂLINAȘ, MARCEL MĂNĂSTIREANU, ANA MARIA MICU, ALINA MIRON GAVRIL, VERONICA MOCANU, AUREL MOCANU AGRIPPA, ALINA MUNTEANU, ION MURARIU, MARCL OLINESCU, MIHAI PASTRAMAGIU, CONSTANTIN PILIUȚĂ, ALEXANDRU PLEȘCA, VIRGILIU NESTOR PLEȘCA, IOANA POLEAC, GHEORGE POPESCU, FLORIN PRODAN, CONSTANTIN RELENSCHI, EMILIA SĂRĂȚEANU, GHEORGHE STANCIU, ADINA STRUGARIU, CONSTANTIN SURUGIU, LIVIU ȘOPTELEA, GEORGE ȘPAIUC, PETRU REMUS TROTEANU, ANDRONIC ȚĂRANU, PETRONELA ȚURCANU, THEODOR VALENCIUC, ARISTOTEL VASILIU, ION ZAIȚ, MIHAI ZAIȚ și IOAN ZOBU.
Expoziția este o invitație la întâlnirea (acum virtuală) cu arta, adresată tuturor, indiferent de vârstă.
Vizitarea expoziției: ON-LINE. INDIFERENT DE VREMURI, ARTA RĂMÂNE !