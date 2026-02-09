Motanul încălțat vine la Teatrul Vasilache

În această săptămână vă invităm la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” să vizionaţi spectacolul „Motanul încălțat”, în zilele de: joi, 12 februarie 2026 , de la ora 18:00 şi duminică, 15 februarie 2026, de la orele 11:00 şi 12:30.

“Motanul încălțat” este un spectacolul cu actori şi păpuşi, vesel şi antrenant, după Charles Perrault. Dramatizarea şi adaptarea scenică este semnată de Valentin Dobrescu. Regia artistică: Valentin Dobrescu; Scenografia: Mihai Pastramagiu; Muzica: Constantin Panaite şi Alexandru Panaite

Din distribuţie fac parte actorii:

Florin Iftode, Pavel Petrași, Marius Rusu, Alin Gheorghiu, Cosmin Tanasă, Andrei Bordianu, Anamaria Chelaru, Andrei Iurescu

„Părinţi, bunici şi chiar nepoţi!

Veniţi acum ca să petrecem,

Veniţi cu toţii la palat!

Şi-o să-l vedeţi mai de aproape

Chiar pe Motanul Încălţat.”

Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 10 ani!

Preț bilet 20 lei

Biletele pentru spectacolele Teatrului „Vasilache” se pot achiziţiona on line https://www.entertix.ro/g/334/teatrul-pentru-copii-si-tineret-vasilache.html sau accesând www.teatrulvasilache.ro secțiunea Cumpără Bilet, ori de la sediul instituţiei, de marţi şi până vineri, între orele 10:30 şi 12:30, dar şi înainte de începerea fiecărui spectacol, în limita locurilor disponibile.

Accesul în sala de spectacole se face cu o jumătate de oră înainte de începere spectacolului.

Vă aşteptăm cu drag!