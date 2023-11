Moșii de toamnă 2023

In Biserica Ortodoxa, pe 4 noiembrie 2023, se face pomenirea tuturor celor trecuti la cele vesnice, slujba cunoscuta in popor sub denumirea de Mosii de toamna. E o zi de pomenire inainte de inceperea Postului Nasterii Domnului (15 noiembrie). In aceasta sambata, ne rugam ca si cei adormiti intru Domnul sa primeasca harul pe care noi il dobandim la sarbatoarea Nasterii Domnului. Pe langa aceasta zi, mai avem sambata dinaintea Infricosatoarei Judecati si sambata Rusaliilor, ca zile randuite pentru pomenirea generala a celor adormiti in Domnul, cunoscute sub denumirea de Mosii de iarna si de vara.

“Mosii” inseamna neamul din care ne tragem, stramosii cei mai indepartati, toti cei dragi ai nostri, trecuti in “lumea de dincolo”. Suntem datori sa ne rugam pentru cei adormiti in Domnul, dupa cum ne indeamna Sfantul Ioan Gura de Aur: “Sa ne rugam pentru cei morti, iar daca cel mort este pacatos, sa i se dezlege pacatele, iar daca este un drept, sa castige prinos de plata si sa mijloceasca la Dumnezeu pentru noi”.

Biserica mijloceste pentru odihna si pentru iertarea pacatelor celor adormiti, exprimand prin aceasta dragostea pe care o are fata de ei. Slujbele de pomenire poarta numele de “parastas”, cuvant din limba greaca, care inseamna “infatisare inaintea cuiva”, “mijlocire”. Astfel, prin aceasta slujba se mijloceste inaintea lui Dumnezeu pentru cei trecuti la cele vesnice.

Biserica a consacrat ziua sambetei, ca zi de pomenire a celor adormiti, pentru ca aceasta este ziua in care Hristos a stat cu trupul in mormant si cu sufletul in iad ca sa-i elibereze pe dreptii adormiti. Pe de alta parte, sambata e deschisa spre duminica, ziua Invierii lui Hristos.

Cel mai important lucru pentru cei adormiti este sa-i pomenim la dumnezeiasca Liturghie. Amintim ca sambata, 4 noiembrie, este ziua in care in biserici se savarseste Sfanta Liturghie. La Proscomidie, preotul scoate din prescura miridele pentru morti si le asaza sub Sfantul Agnet, rostind numele celor adormiti de pe pomelnicele care i-au fost aduse. In cadrul Sfintei Liturghii, Agnetul se preface in Trupul si Sangele Domnului, iar miridele (particelele din prescura care ii reprezinta pe cei pomeniti) participa la sfintenie prin prezenta lor alaturi de Trupul lui Hristos de pe Sfantul Disc. Dupa Sfanta Liturghie, se va oficia si parastasul pentru cei trecuti la Domnul.

Dumnezeu sa-i odihneasca!

Iulian Predescu

crestinortodox.ro