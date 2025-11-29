Moment festiv la Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani de Ziua Națională a României. Înaintări în grad pentru doi ofițeri și șapte subofițeri

Astăzi, 28 noiembrie, în cadrul unei ședinţe festive organizate la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani, a avut loc acordarea de recompense pentru cadrele militare cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României.

Cu această ocazie, au fost prezentate ordinele de înaintare în gradul militar următor, înainte de expirarea stagiului minim, pentru doi ofițeri și șapte subofițeri, care au îndeplinit condiţiile legale şi au obținut rezultate foarte bune în activitate.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, înaintarea în gradul următor a jandarmilor, înainte de îndeplinirea stagiului minim în grad, se poate face cu ocazia Zilei Naţionale a României sau a Zilei Jandarmeriei Române.

Felicitări tuturor colegilor înaintați în grad!

Mult succes în continuare!