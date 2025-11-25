marți 25 noiembrie, 2025
Mobilizare exemplara a forțelor de ordine pentru găsirea unui bărbat dispărut

În cursul nopții trecute, forțele de ordine au desfășurat o amplă acțiune de căutare pentru localizarea bărbatului de 88 de ani, a cărui familie a cerut sprijinul polițiștilor.

Mobilizarea forțelor de ordine a condus la localizarea persoanei, astăzi, in jurul orei 07:00, după o noapte de scotociri pe o suprafață de aproximativ 8 km, teren accidentat si vegetație deasă.

La căutări au participat aproximativ 100 de polițiști, pompieri, polițiști de frontieră însoțiți de câini de urmă, jandarmi și voluntari.

Bărbatul a fost găsit pe câmp, la circa 5 kilometri de locuința sa. Acesta a declarat că s-a dezorientat și nu a mai reușit să găsească drumul spre casă.

Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical pentru evaluarea stării de sănătate și, în prezent, se află în afara oricărui pericol.

Mulțumim tuturor structurilor implicate și voluntarilor pentru implicare și profesionalism!

