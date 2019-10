Moaștele Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei ‒ făcătorul de minuni, la Iași

Cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, o delegaţie a Mitropoliei de Corfu, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Nectarie, a adus în România, spre închinare, în perioada 11-17 octombrie 2019, mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni, informează basilica.ro.

Sfantul Spiridon s-a nascut si a trait toata viata sa in insula Cipru, slujind Biserica lui Hristos, in timpul imparatilor Constantin cel Mare si a lui Constantie. Acolo a trecut la Domnul pe 12 decembrie 348, la varsta de 78 ani. In tinerete a fost pastor de oi si a fost casatorit, insa a ramas vaduv de timpuriu. Dupa ce s-a calugarit, lucrand neobosit pentru a culege mierea virtutii si cercetand legea lui Dumnezeu, a devenit iubitor de oameni si nespus de milostiv. Pentru virtutea sa a fost hirotonit episcop al Trimitundei, iar dupa hirotonirea sa, minunile au urmat una dupa alta.

Este cunoscut in intreaga lume ortodoxa si sub numele de „Sfantul Calator” sau „Sfantul care isi paraseste racla”, datorita minunii care se petrece in fiecare an la picioarele Sfantului Spiridon, mai exact cu papucii sai din matase, care se tocesc in mod miraculos.

Moastele Sfantului Spiridon au ramas in Cipru pana in secolul al VII-lea, cand au fost mutate la Constantinopol, din cauza invaziilor saracine. La trei ani dupa caderea Constantinopolului sub turcii otomani, in 1456, parintele Gheorghe Kaloheretis din Corfu a mutat in taina moastele Sfantului Spiridon si pe cele ale Sfintei Teodora Imparateasa, din Constantinopol in Corfu.

Moastele Sfantului Spiridon au peregrinat pe la mai multe biserici pana in anul 1589, cand au fost duse in Catedrala „Sfantul Spiridon” din Corfu, unde se pastreaza intregi pana astazi. Aici, in catedrala, se pastreaza o impresionanta colectie de ofrande din argint si din aur, care amintesc de minunile savarsite de Sfantul Spiridon.

Mana dreapta a Sfantului Spiridon s-a aflat timp de mai multe secole la Roma, in Biserica Ordinului Oratorienilor, pana in anul 1984. In ajunul praznicului Sfantului Spiridon (11 decembrie) din anul 1984, prin eforturile mitropolitului Timotei al insulei Corfu, mana dreapta a Sfantului Spiridon a fost inapoiata corfiotilor. Astazi, mana dreapta este asezata langa moastele intregi ale Sfantului Spiridon, in catedrala din Corfu, care il are ca ocrotitor.

Sfantul Spiridon este cinstit in mod deosebit de credinciosii din Corfu, incat de patru ori pe an se fac procesiuni cu moastele Sfantului Spiridon: pe 11 august, in Duminica Floriilor, in Sambata Mare si in prima duminica a lunii noiembrie.

In iconografia ortodoxa, Sfantul Ierarh Spiridon este reprezentat, uneori, tinand in mana o caramida. Aceasta reprezentare iconografica face referire la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, din anul 325, cand Sfantul Spiridon a demonstrat ca Dumnezeu este Unul in fiinta si Intreit in Persoane. El a luat o caramida in mana, a facut semnul Sfintei Cruci deasupra ei si a spus: „In numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh”. Cei prezenti au fost partasi la o minune: in partea de sus s-a aprins un foc, in partea de jos a curs apa, iar in mana Sfantului a ramas doar lutul – aratand, prin aceasta, cum cele trei elemente erau unite intr-o singura caramida. Spre folosul credinciosilor, mana dreapta a Sfantului Spiridon a fost dusa spre inchinare la Atena (2007) si in Rusia (2007 si 2010).