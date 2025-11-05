miercuri 5 noiembrie, 2025
Minoră din Cristești dată dispărută

DURNEAC BIANCA MARIA

Nascut în: Botosani, jud. BOTOSANI, ROMANIA

Data nașterii: 06-08-2011

Cetatenie: ROMANIA

Domiciliat în: Cristesti, jud. BOTOSANI, ROMANIA

LOCUL_DISPARITIEI: Cristesti, jud. BOTOSANI, ROMANIA

Motiv: DISPARUT

Fapta: ALTE FAPTE

Semnalmente

Inaltime:165 cm, Greutate:70 kg, Culoare par:SATEN, Culoare ochi:CAPRUI,

Detalii

- In ziua de 04.11.2025 ora 15.30 minora nu sa mai prezentat la locuinta de domiciliu dupa terminarea orelor de curs, din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Cristesti. – La momentul plecarii era imbracata cu pantaloni si geaca culoare neagra, incaltata cu adidasi culoare neagra, purtand un ghiozdan culoare neagra

Minora a fost identificată in localitatea de domiciliu.  Urmează sa stabilim împrejurările în care aceasta a părăsit domiciliul,  iar in funcție de rezultate să fie dispuse măsuri legale.

