Minoră din Cristești dată dispărută

DURNEAC BIANCA MARIA
Nascut în: Botosani, jud. BOTOSANI, ROMANIA
Data nașterii: 06-08-2011
Cetatenie: ROMANIA
Domiciliat în: Cristesti, jud. BOTOSANI, ROMANIA
LOCUL_DISPARITIEI: Cristesti, jud. BOTOSANI, ROMANIA
Motiv: DISPARUT
Fapta: ALTE FAPTE
Semnalmente
Inaltime:165 cm, Greutate:70 kg, Culoare par:SATEN, Culoare ochi:CAPRUI,
Detalii
- In ziua de 04.11.2025 ora 15.30 minora nu sa mai prezentat la locuinta de domiciliu dupa terminarea orelor de curs, din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Cristesti. – La momentul plecarii era imbracata cu pantaloni si geaca culoare neagra, incaltata cu adidasi culoare neagra, purtand un ghiozdan culoare neagra
Minora a fost identificată in localitatea de domiciliu. Urmează sa stabilim împrejurările în care aceasta a părăsit domiciliul, iar in funcție de rezultate să fie dispuse măsuri legale.