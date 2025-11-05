Minoră din Cristești dată dispărută

Detalii

- In ziua de 04.11.2025 ora 15.30 minora nu sa mai prezentat la locuinta de domiciliu dupa terminarea orelor de curs, din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Cristesti. – La momentul plecarii era imbracata cu pantaloni si geaca culoare neagra, incaltata cu adidasi culoare neagra, purtand un ghiozdan culoare neagra

Minora a fost identificată in localitatea de domiciliu. Urmează sa stabilim împrejurările în care aceasta a părăsit domiciliul, iar in funcție de rezultate să fie dispuse măsuri legale.