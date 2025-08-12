Minor neînsoțit, rătăcind prin oraș, preluat de polițiștii locali

În data de 08 august, în jurul orei 19:45, ofițerul de serviciu al Poliției locale Botoșani, a preluat o sesizare telefonică formulată de conducătorul autobuzului care circula pe linia nr. 102 din municipiul Botoșani, referitoare la prezența în autobuz a unui minor în vârstă de aproximativ 7 ani, neînsoțit. Polițiștii locali care s-au deplasat la locul indicat au constatat că cele sesizate se confirmă, respectiv, la capătul liniei a rămas în autobuz un copil care nu era însoțit de părinți sau de o altă persoana adultă, acesta fiind aparent sănătos și nu prezenta urme de violență. Conform protocolului de colaborare încheiat între Poliția Locală a municipiului Botoșani și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, minorul a fost condus la sediul Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgență – Complexul de Servicii Sociale “Micul Prinț”, unde a fost predat pe bază de proces-verbal.