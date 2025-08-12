miercuri 13 august, 2025
Minor neînsoțit, rătăcind prin oraș, preluat de polițiștii locali

Minor neînsoțit, rătăcind prin oraș, preluat de polițiștii locali

În data de 08 august, în jurul orei 19:45, ofițerul de serviciu al Poliției locale Botoșani, a preluat o sesizare telefonică formulată de conducătorul autobuzului care circula pe linia nr. 102 din municipiul Botoșani, referitoare la prezența în autobuz a unui minor în vârstă de aproximativ 7 ani, neînsoțit. Polițiștii locali care s-au deplasat la locul indicat au constatat că cele sesizate se confirmă, respectiv, la capătul liniei a rămas în autobuz un copil care nu era însoțit de părinți sau de o altă persoana adultă, acesta fiind aparent sănătos și nu prezenta urme de violență. Conform protocolului de colaborare încheiat între Poliția Locală a municipiului Botoșani și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, minorul a fost condus la sediul Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgență – Complexul de Servicii Sociale “Micul Prinț”, unde a fost predat pe bază de proces-verbal.

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus