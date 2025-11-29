Mii de gospodării din nordul județului, la un pas de a fi conectate la rețeaua de gaz

Întâlnirea care a avut loc la Săveni este importantă pentru toți cei care se confruntă, an de an, cu problema lipsei gazului. Președintele Consiliului Județean, Valeriu Iftime, l-a adus la Săveni pe directorul general al Transgaz, Ion Sterian, pentru a discuta direct cu primarii localităților în care oamenii așteaptă de prea mult timp conectarea la rețeaua de gaz. La întâlnire au participat și senatorul Ovidiu Jitaru, precum și mai mulți primari din județul Botoșani.

În discuție au intrat patru rute majore, care ar putea schimba situația pentru mii de gospodării: • Dorohoi – Darabani • Coșula – Darabani • Stăuceni – Ștefănești • Săveni – Darabani

Pentru oameni, aceste trasee nu sunt doar linii pe o hartă. Sunt speranța unei ierni mai ușoare, a unor facturi suportabile și a unei vieți mai demne. Sunt șanse pentru școli mai bine încălzite, pentru mici afaceri care pot funcționa, pentru bătrâni care nu mai trebuie să îndure frigul.

Și, în primul rând, este vorba despre normalitate.

Mai mult, pentru ca Botoșaniul să aibă o șansă reală de dezvoltare, extinderea rețelei de gaz este o condiție esențială.