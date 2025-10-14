Mii de credincioși din toată țara și din străinătate au participat la pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei

Pe 14 octombrie, ziua în care este sărbătorită Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, ale cărei moaște sunt considerate făcătoare de minuni, Iașul se transformă într-un adevărat centru de pelerinaj. Mii și mii de credincioși din întreaga țară dar și din alte state ortodoxe vin aici să participe la o manifestare unică, profundă, guvernată de rugăciuni. Oameni de toate vârstele așteaptă răbdători ore în șir să se închine la moaștele Sfintei, și să aprindă o lumânare în semn de credință și să se roage pentru ceea ce au ei mai de preț, sănătatea și ocrotirea. Printre ei și numeroși botoșăneni de pe întreg cuprinsul județului, mulți dintre ei însoțiți de preoții din parohiile lor.

În această zi peste 32.000 de credincioși au participat la Sfânta Liturghie, cel mai important moment al pelerinajului la moaştele Sfintei Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei. Ceremonialul religios fost oficiat pe o scenă special amenajată în fața Catedralei Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Slujba a fost oficiată de un sobor de 27 de înalţi prelaţi ai Bisericii Ortodoxe, în frunte cu Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, din sobor făcând parte Mitropolitul Filoteu de Tesalonic, Mitropolitul Ioanichie de Muntenegru și Litoral și Mitropolitul Anastas de Korca. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iaşi.

„Sfânta Parascheva, prăznuită astăzi, este un exemplu luminos a ceea ce înseamnă să-ți iei Crucea și să-I urmezi lui Hristos. Pe această cale a Crucii și Sﬁnțeniei s-au întâlnit și se pot vedea în profundă legătură, Sfânta Parascheva prăznuită astăzi și Sfântul Grigorie Palama ale cărei Sﬁnte Moaște au fost aduse spre închinare. Sfânta Parascheva a demonstrat că urmarea lui Hristos este calea adevăratei vieți. Iar Sfântul Grigorie Palama a explicat că această viață nu este o realizare morală, ci un dar al harului dumneziesc. Cine se leapădă de sine și se deschide luminii, acela ”vede împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.”- a evidențiat în cuvântarea sa Mitropolitul Filoteu al Tesalonicului, Înaltpreasfințitul Părinte fiind cel care a adus la Iași moaștele Sfântului Grigorie Palama cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.

Și în acest an pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a fost spectaculos, conform statisticilor, peste 165.000 de credincioși s-au închinat până marți, pelerinajul continuând și miercuri 15 octombrie.