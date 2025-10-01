Mesajul Prefectului județului, Dan Nechifor, cu prilejul Zilei Internaționale a Vârstnicilor

“Recunoștința și respectul nostru se îndreaptă, astăzi și în fiecare zi, către cei care sunt pilonii de înțelepciune și experiență ai societății noastre.

De Ziua Internațională a Vârstnicilor, transmit alese gânduri de prețuire și respect seniorilor. Ei sunt cei care, prin experiența, înțelepciunea și răbdarea lor au contribuit la construirea comunității. Prin muncă, sacrificiu și dăruire, ei sunt cei care au pus temelii solide pentru viitorul nostru.”