Medicul pneumolog Flavia Groșan – originară din Botoșani, a decedat miercuri, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor

Miercuri dimineață, Flavia Groșan a intrat, în stop cardio-respirator, medicii au încercat să o resusciteze, însă nu au reușit. În urmă cu o săptămână, ea fusese transferată de la secția de Anestezie Terapie Intensivă în cea de Pneumologie. Cu toate că nu mai era asistată respirator, starea ei a fost în continuare foarte gravă, în comă de gradul 4. În ultimele zile, ea era internată într-o secție de paliație. Flavia Groşan a fost o bună perioadă în comă şi ventilată artificial, fiindu-i descoperite multiple tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale. În ce privește prognosticul de supraviețuire, acesta era „extrem de rezervat”, doctorița Groșan fiind cunoscută în mediul medical local ca suferindă de cancer de câțiva ani.

Medicul de origine botoșăneană și-a dobândit notorietatea în pandemia de Covid, când nu a fost de acord cu tratamentele efectuate în spitale, aducând acuze cadrelor medicale care le-au aplicat cu consecințe de multe ori dezastruoase.