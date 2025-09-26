Medalie de argint la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai pentru echipajul de patru rame feminin, cu contribuția unei botoșănence

Ancuța Bodnar, botoșăneanca Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș au cucerit medalia de argint în finala de 4 rame, după o cursă extraordinară, urcând în poziția a doua după ce s-au aflat pe locul 4 la jumătatea întrecerii! Echipajul SUA, care a obținut titlul mondial, a fost puternic amenințat pe „tricolore” pe ultima porțiune, însă șarja fetelor le-a așezat până la urmă la argint.