Material lemnos confiscat de polițiștii la Mihăileni

La data de 07 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.5 Mihăileni au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Mihăileni, o autoutilitară, condusă de către un bărbat, din județul Suceava. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că acesta transporta cantitatea de 2 metri cubi de material lemnos, fără a deține documente legale de proveniență sau transport. Conducătorul autoutilitarei a fost sancționat contravențional conform Legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice iar cantitatea de material lemnos a fost supusă confiscării și predat Ocolului Silvic Dorohoi în baza procesului verbal de predare în custodie.

