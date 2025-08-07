Material lemnos confiscat de polițiști, autoutilitară indisponibilizată

La data de 06 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.1 Botoșani, au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Cristești, o autoutilitară, condusă de către un tânăr, de 29 ani, din județul Suceava. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că acesta transporta aproximativ șase metri cubi de material lemnos, fără a deține documente legale de proveniență sau transport. Polițiștii au dispus indisponibilizarea autoutilitarei, fiind luată măsura sechestrului asigurator, iar materialul lemnos în cantitate de 6,38 mc a fost supus confiscării. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de transportul cu orice mijloace de transport a materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoțire al materialelor lemnoase sau fără proveniență legală.