Material lemnos confiscat de polițiști

La data de 27 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au oprit pentru control, pe o stradă din municipiul Dorohoi, o autoutilitară condusă de un bărbat, de 41 de ani, din județul Suceava, care transporta material.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta deținea documente de însoțire ale materialului lemnos pentru o cantitate mai mică decât cea e care o transporta, respectiv aproximativ șase metri cubi de material lemnos. Bărbatul a fost sancționat contravențional, iar materialul lemnos pentru care nu deținea documente a fost confiscat.