vineri 28 noiembrie, 2025
Material lemnos confiscat de polițiști

Material lemnos confiscat de polițiști

La data de 27 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au oprit pentru control, pe o stradă din municipiul Dorohoi, o autoutilitară condusă de un bărbat, de 41 de ani, din județul Suceava, care transporta material.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta deținea documente de însoțire ale materialului lemnos pentru o cantitate mai mică decât cea e care o transporta, respectiv aproximativ șase metri cubi de material lemnos. Bărbatul a fost sancționat contravențional, iar materialul lemnos pentru care nu deținea documente a fost confiscat.

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus