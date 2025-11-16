Material lemnos confiscat de către polițiști la Flămânzi

La data de 14 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au oprit pentru control, pe DE 58, o autoutilitară, condusă de un bărbat, de 75 de ani, din județul Suceava. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta transporta cantitatea de 3.5 metri cubi de material lemnos fără a deține documentele necesare de transport. Conducătorul autoutilitarei a fost sancționat contravențional conform Legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice cu amendă în valoare de 4.000 de lei iar materialul lemnos a fost supus confiscării.