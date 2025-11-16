duminică 16 noiembrie, 2025
Material lemnos confiscat de către polițiști la Flămânzi

La data de 14 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au oprit pentru control, pe DE 58, o autoutilitară, condusă de un bărbat, de 75 de ani, din județul Suceava. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta transporta cantitatea de 3.5 metri cubi de material lemnos fără a deține documentele necesare de transport. Conducătorul autoutilitarei a fost sancționat contravențional conform Legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice cu amendă în valoare de 4.000 de lei iar materialul lemnos a fost supus confiscării.

 

