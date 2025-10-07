Material lemnos confiscat de către polițiști la Dorohoi și Darabani

La data de 6 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi au oprit pentru control, pe drumul public din localitatea Corlăteni, o autoutilitară, condusă de un bărbat, de 35 de ani, din județul Suceava, care transporta material lemnos. În urma verificărilor efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că bărbatul transporta cantitatea de 2,3 metri cubi de material lemnos pentru care nu deține documentele legale de proveniență sau transport. Conducătorul autoutilitarei a fost sancționat contravențional conform Legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, iar cantitatea de material lemnos a fost supusă confiscării.

La data de 6 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani au oprit pentru control, în comuna Havârna, o autoutilitară, condusă de un bărbat, de 38 de ani, din județul Suceava, care transporta material lemnos. În urma verificărilor efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că acesta nu deținea documentele legale de transport pentru materialul lemnos. Conducătorul autoutilitarei a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.000 de lei conform Legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, iar cantitatea de material lemnos identificată, respectiv 2 metri cubi de material lemnos, a fost supusă confiscării.