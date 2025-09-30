Material lemnos confiscat de către polițiști

La data de 29 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au oprit pentru control, în localitatea Dorohoi, o autoutilitară, condusă de un bărbat, de 44 de ani, din județul Suceava, care transporta material lemnos. În urma verificărilor efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că acesta transporta aproximativ doi metri cubi de material lemnos, fără a deține documentele legale de proveniență sau transport. privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, iar materialul lemnos a fost supus confiscării.