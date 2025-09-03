Material lemnos confiscat de către polițiști

La data de 01 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe drumul public, din localitatea Vlăsinești, o autoutilitară, condusă de către un bărbat, din aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta transporta peste un metru cub de material lemnos, fără a deține documente legale de proveniență sau transport.

Față de conducătorul autoturismului a fost dispusă măsura sancționării contravenționale conform Legii 171/20210 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, iar materialul lemnos a supus confiscării.