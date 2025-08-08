luni 11 august, 2025
Material lemnos confiscat

La data de 8 august 2025, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Leorda au oprit pentru control, pe drumul județean DJ 291, în comuna Leorda, o autoutilitară condusă de un bărbat, de 41 de ani, din județul Suceava, care transporta material lemnos.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta nu deține documente de proveniență sau transport, pentru materialul lemnos transportat, în cantitate de aproximativ doi metri cubi. Față de conducătorul auto a fost dispusă măsura sancționării contravenționale, iar materialul lemnos a fost supus confiscării.

