Măsuri de combatere a unui focar de rabie confirmat la o bovină din comuna Hudești

În contextul confirmării unui focar de rabie la o bovină din comuna Hudești, prefectul județului, Dan Nechifor, a convocat o ședință extraordinară a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor pentru aprobarea măsurilor ce se impun în astfel de circumstanțe.

Este vorba despre rabie la o bovină din localitatea Alba pentru care s-a luat o serie de măsuri pentru combaterea și prevenirea extinderii focarului, astfel:

- Efectuarea unei anchete epidemiologice pentru a identifica sursa probabilă a infecției și legaturile epidemiologice

- Vaccinarea și monitorizarea eficacității vaccinării animalelor receptive din focar

- ldentificarea și înregistrarea câinilor și pisicilor cu și fără stăpân

- Efectuarea investigațiilor suplimentare pentru a confirma sau a exclude prezența bolii

-În zona stabilită, Direcția Sanitar -Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor întocmește

recensămânul animalelor domestice și solicită Direcțiilor Silvice și de vânătoare teritoriale

situația animalelor sălbatice din fondurile de vânătoare

- Informarea autorităților locale și prin ele, a populației din zona cu potențial rabigen cu privire la semnele clinice și căile de transmitere a rabiei.

- Interzicerea circulației câinilor și pisicilor și limitarea circulatlției animalelor receptive până la stingerea focarului.

- Comunicarea cazurilor de rabie și a persoanelor ce au avut contact cu animalele bolnave între autoritalățile medical- veterinare și umane pentru prevenirea apariției Rabiei LA OM.

Totodată, s-a stabilit zona cu potențial rabigen ( 10 km) și supraveghere pe o rază de 3 km, după cum urmează: UAT Hudești (Baseu, Alba, Baranca) și UAT Suharău ( Suharău), protecție +7 km: UAT Hudești (Hudești, Mlenăuți, Vatra), UAT Suharău (Lișna, Smârdan, Oroftiana, lzvoare), UAT Cristinești (Cristinești, Dămileni), UAT Concești (Concești), UAT Darabani (Darabani, Bajura), UCRAINA (Șendreni – Vancicăuții Mari ,Vancicăuții Mici, Costiceni, Tărăsăuți). Fondurile cinegetice cuprinse în zona cu potențial rabigenă sunt cele din Hudești, Suharău, Darabani și Cristinești.