Mașini blocate, găsite în parcometre fără tichet sau cu tichet expirat

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere, în colaborare cu reprezentanții S.C. Eltrans S.A., au acționat în parcările prevăzute cu parcometre pentru identificarea autoturismelor parcate fără tichet afișat la vedere sau cu tichet, dar având termenul expirat. Ca urmare a situațiilor constatate, au fost imobilizate, prin blocarea roții, 5 autovehicule, din care ulterior au fost deblocate 3 și aplicate tot atâtea sancțiuni contravenționale, conform H.C.L. nr. 292/2017, cu amendă în cuantum de 300 lei precum și, un avertisment scris. Un alt echipaj de polițiști locali a acționat pe strada Marchian, în vederea depistării autoturismelor parcate neregulamentar, în raza de acțiune a indicatorului rutier cu semnificația “Oprirea interzisă”. Cu aceasta ocazie, un număr de 6 conducători auto au fost sancționați contravențional conform O.U.G. nr. 195/2002, toți cu avertisment scris și un total de 13 puncte de penalizare. Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca măsură preventivă, recomandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să adopte măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale care intră în sfera de competență a poliției locale.