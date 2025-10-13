luni 13 octombrie, 2025
Mașină confiscată de către polițiști

La data de 11 octombrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni au opritpentru control, în localitatea Hlipiceni, un autoturism condus de către un bărbat, de 38 de ani.

 În urma verificărilor efectuate asupra autoturismului, polițiștii au identificat 200 de bucăți de țigare, de proveniență Republica Moldova.

 În cauză, polițiștii au procedat la confiscarea țigaretelor și a autoturismului folosit la transportul acestora, precum și la sancționarea conducătorului auto pentru nerespectarea prevederilor Codul Fiscal.                      

