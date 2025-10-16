Mandate europene pentru doi bărbați din Răchiți și Dorohoi, executate de către polițiștii botoșăneni

La data de 15 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciul de Investigații Criminale Botoșani, în cooperare internațională cu autoritățile judiciare din Grecia și Ungaria au pus în executare două mandate europene de arestare.

În acest context, în urma cooperării polițienești internaționale, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut, doi bărbați cu vârsta de 38, respectiv, 63 de ani, din localitățile Răchiți și Dorohoi, urmăriți la nivel internațional, pe numele cărora erau emise mandate europene de arestare. Cei doi bărbați sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de furt, pe teritoriul Greciei și furt prin efracție pe teritoriul Ungariei.

Bărbații au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani pentru 24 de ore, urmând ca instanța de judecată să se pronunțe cu privire la extrădarea acestora.